Liaoning Chengda Biotechnology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Liaoning Chengda Biotechnology A präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 CNY gegenüber 0.100 CNY im Vorjahresquartal.

Liaoning Chengda Biotechnology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 366.0 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 389.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch