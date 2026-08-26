Liaoning Chengda Biotechnology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Liaoning Chengda Biotechnology A gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.120 CNY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.94 Prozent auf 403.9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 348.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch