LianLian Global arbeitet beim internationalen Versand mit FlavorCloud zusammen

LianLian Global bietet Händlern grenzüberschreitende Zahlungen und Versand in einem Service

HANGZHOU, China, 22. Dezember 2020 /PRNewswire/ - LianLian Global, ein führendes Technologieunternehmen für grenzüberschreitende Geschäfte, in Zusammenarbeit mit FlavorCloud, einer führenden grenzüberschreitenden Logistikplattform, gab die Integration intelligenter Versandlogik für Händler in die LianLian Global Platform bekannt. Der Service steht Händlern mit Sitz in China sofort zur Verfügung unter http://logistics.lianlianpay.com

Diese Partnerschaft erweitert die Zahlungsdienste von LianLian Global für Händler und ermöglicht jedem grenzüberschreitenden Unternehmen den Zugang zu den weltweit führenden Logistikdienstleistern. Dieser Service ermöglicht einen erschwinglichen, reibungslosen und effizienten weltweiten Versand und eine durchgängige Sendungsverfolgung über das weltweit optimierte, grenzüberschreitende Netz von Spediteuren von FlavorCloud.

Das globale Logistiknetzwerk von FlavorCloud hilft Kunden von LianLian Global dabei, den optimalen Logistikservice mit der jeweiligen Bestellung intelligent zu koppeln, die ausgehenden Versandoptionen zu erweitern, die Entscheidungskosten des Händlers zu senken, die Zollabfertigung zu automatisieren und die Lieferzeiten erheblich zu verbessern.

Mit dieser Partnerschaft umfasst die grenzüberschreitende Technologieplattform von LianLian Global Services internationale Zahlungs- und Versanddienste, die alles für Händler an einem Ort zusammenführen und sie mühelos mit globalen Möglichkeiten verbinden.

Chinesische E-Commerce-Unternehmen machten 2019 76,5% des gesamten grenzüberschreitenden E-Commerce-Handels mit einem Gesamtwert von 10,5 Billionen Yuan aus. Da die weltweite Nachfrage nach chinesischen Produkten steigt, beschleunigt sich die Einführung von Technologieplattformen, die es chinesischen Händlern leicht, schnell und einfach machen. Mit Zahlungen und Versand auf einer Plattform entfernt LianLian Global kostspielige und ineffiziente Workflows für Händler und vereinfacht die Navigation im grenzüberschreitenden E-Commerce erheblich.

David Messenger, CEO von LianLian Global, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit FlavorCloud zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit hilft uns, unsere Mission fortzusetzen, grenzüberschreitenden E-Commerce für Händler über Zahlungen und Versand hinweg mühelos zu gestalten."

Er fährt fort: "Wir haben von unseren Kunden gehört, dass die grenzüberschreitende Logistik eine umständliche und kostspielige Angelegenheit bleibt. Unsere integrierte Lösung nutzt die Logistikkompetenz und das Netzwerk von FlavorCloud, um den internationalen Versand für unsere Händler einfach, erschwinglich und reibungslos zu gestalten - unabhängig davon, wohin sie liefern müssen. Gemeinsam schaffen wir mehr Effizienz, Transparenz und Kosteneinsparungen für chinesische Händler."

Rathna Sharad, CEO und Gründer von FlavorCloud, sagte: "Wir freuen uns, mit LianLian Global zusammenzuarbeiten, einem führenden Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Händlern integrierte grenzüberschreitende E-Commerce-Dienste als Plattform anzubieten. Ich glaube, diese Partnerschaft wird die konventionelle internationale Logistik stören, um chinesischen Händlern den Verkauf an Verbraucher weltweit zu ermöglichen. FlavorCloud ist ein schnell wachsendes Startup, und der Wert, den wir E-Commerce-Händlern und -Marken bieten, ist unkompliziert und sinnvoll. Wir hoffen, dass wir E-Commerce-Marken kontinuierlich helfen können, global zu agieren und sich an die sich ändernde E-Commerce- und Handelslandschaft anzupassen"

Informationen zu LianLian Global

LianLian Global ist ein Technologieunternehmen, das lokale Verkäufer mit globalen Möglichkeiten verbindet.

Wir machen es E-Commerce-Händlern einfach, grenzüberschreitend mehr Geschäfte zu machen. Wenn Verkäufer internationale Auszahlungen erhalten, Finanzmittel erhalten, die Versandlogistik lösen, Devisen verwalten oder Steuerpflichten im Ausland zahlen müssen, vereinfachen wir die Komplexität der Geschäftstätigkeit in anderen Ländern und geben Händlern und Verkäufern die Freiheit, überall Geschäfte zu tätigen - nahtlos.

Als Teil der LianLian-Gruppe und mit Lizenzen und Niederlassungen in Amerika, Europa und ganz Asien ist LianLian Global in die gängigen E-Commerce-Plattformen auf der ganzen Welt integriert und bietet Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern und Regionen. www.lianlianglobal.com

Informationen zu FlavorCloud

FlavorCloud ist eine durchgängige, grenzüberschreitende Logistikdienstleistungsplattform für DTC-Marken (Direct to Consumer), Einzelhändler und Marktplätze. Ihr globaler E-Commerce-Aktivierungsservice verwendet Deep Learning, um den Leistungsverlauf der Spediteure zu bewerten und automatisch die besten internationalen Versanddienste und -tarife an der Kasse vorzuschlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine "reibungslose" internationale Retourenabwicklung.