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28.05.2026 11:39:49

Li Auto Posts Loss In Q1

(RTTNews) - Li Auto Inc. (LI) reported a net loss of RMB 2.3 billion in the first quarter of 2026, compared with net income of RMB 646.6 million, a year ago. Net loss per ADS was RMB 2.26, compared with net earnings per ADS of RMB 0.62. Non-GAAP net loss was RMB 2.1 billion, compared with non-GAAP net income of RMB 1.0 billion, last year. Non-GAAP net loss per ADS was RMB 2.09, compared with non-GAAP net earnings per ADS of RMB 0.96.

First quarter total revenues were RMB 23.0 billion, a decrease of 11.4% from last year. Vehicle sales were RMB 21.5 billion, a decrease of 12.7%. Total deliveries were 95,142 vehicles, a 2.5% year-over-year increase.

For the second quarter, the company expects: deliveries of vehicles to be between 95,000 and 100,000 vehicles, and total revenues to be between RMB 24.1 billion and RMB 25.4 billion.

Li Auto shares are trading at HK$60.45, up 0.42%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’106.35 19.75 SBNBKU
Short 14’403.88 13.91 BTYSJU
Short 14’929.56 9.00 SY7BHU
SMI-Kurs: 13’491.94 28.05.2026 11:33:34
Long 12’999.70 19.89 SXBT2U
Long 12’701.43 13.91 BSUI2U
Long 12’136.68 8.91 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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