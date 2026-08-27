Li Auto: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Li Auto stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.97 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Li Auto ein EPS von 0.550 HKD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.47 Prozent auf 29.54 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 32.63 Milliarden HKD gelegen.

Redaktion finanzen.ch