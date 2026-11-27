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27.11.2026 06:37:00
Li Auto A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Li Auto A lud am 25.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Li Auto A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.28 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3.82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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