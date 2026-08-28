Li Auto A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Li Auto A hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.25 USD gegenüber 0.140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9.82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.77 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch