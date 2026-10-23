LHV Group AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LHV Group AS Registered präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.080 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 150.2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136.6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch