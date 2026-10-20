LH Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LH Financial Group lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.04 THB wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.09 Milliarden THB – eine Minderung von 3.35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.23 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch