LGLG HAUSYS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LGLG HAUSYS äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1171.70 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1332.00 KRW je Aktie erzielt worden.

LGLG HAUSYS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 805.29 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 812.66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch