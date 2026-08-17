LGL Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LGL Group veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53.06 Prozent auf 0.8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch