LGI Homes vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LGI Homes äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1.05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LGI Homes noch ein Gewinn pro Aktie von 0.850 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12.06 Prozent auf 444.5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 396.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch