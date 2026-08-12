LGB Forge hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LGB Forge gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.43 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.54 Prozent auf 280.7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 276.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch