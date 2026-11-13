LGB Forge: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LGB Forge präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 344.2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 32.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch