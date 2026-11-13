LG vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

LG hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1341.36 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2044.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

LG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2’040.43 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1’772.87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch