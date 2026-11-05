LG Uplus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LG Uplus hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.34 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG Uplus 116.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat LG Uplus im vergangenen Quartal 3’981.30 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LG Uplus 4’010.84 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch