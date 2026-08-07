LG Uplus: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LG Uplus liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LG Uplus die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 511.13 KRW, nach 510.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.89 Prozent auf 3’694.90 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3’844.39 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch