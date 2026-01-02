|
LG To Unveil 2026 LG Gram Lineup With Dual AI And Ultra-Light Design At CES
(RTTNews) - LG Electronics (066570.KS) announced on Friday that will introduce its 2026 LG gram lineup at CES 2026, highlighting a new ultra-light Aerominum material that enhances durability while maintaining a premium metallic design.
Select models feature advanced dual AI, combining on-device intelligence with cloud-based AI, and support Microsoft Copilot+ PC. The lineup also improves connectivity through enhanced gram Link and adds remote security via LG ThinQ.
Flagship models include the gram Pro 17, billed as the world's lightest 17-inch RTX laptop, and the gram Pro 16, an ultra-portable productivity-focused device.
LG is closed Friday trading at KRW 91,400, down KRW 500 or 0.54 percent on the Korean Stock Exchange.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
