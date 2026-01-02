Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’059 0.0%  DAX 24’583 0.4%  Euro 0.9291 -0.1%  EStoxx50 5’854 1.1%  Gold 4’356 0.9%  Bitcoin 71’030 1.1%  Dollar 0.7922 0.0%  Öl 60 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Tesla-Aktie dennoch höher: Auslieferungen fallen in Q4 2025 - Ende von US-Elektroprämie belastet
Tesla-Aktie im Blick: Bessere Bewertungen in Nutzer-Umfrage zur Neuwagen-Verlässlichkeit
Nike-Aktie erneut stärker: CEO Elliott Hill kauft nach Apple-Chef Anteile in Millionenwert zu
Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Auftragsboom bei DroneShield hält in 2026 an: Jetzt in Aktie investieren?
Suche...
02.01.2026 15:39:06

LG To Unveil 2026 LG Gram Lineup With Dual AI And Ultra-Light Design At CES

(RTTNews) - LG Electronics (066570.KS) announced on Friday that will introduce its 2026 LG gram lineup at CES 2026, highlighting a new ultra-light Aerominum material that enhances durability while maintaining a premium metallic design.

Select models feature advanced dual AI, combining on-device intelligence with cloud-based AI, and support Microsoft Copilot+ PC. The lineup also improves connectivity through enhanced gram Link and adds remote security via LG ThinQ.

Flagship models include the gram Pro 17, billed as the world's lightest 17-inch RTX laptop, and the gram Pro 16, an ultra-portable productivity-focused device.

LG is closed Friday trading at KRW 91,400, down KRW 500 or 0.54 percent on the Korean Stock Exchange.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’413.42 17.69 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’267.48 30.12.2025 17:31:26
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Grayscale-Prognose: Bitcoin könnte 2026 neue Rekordhöhen erreichen
Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
Auftragsboom bei DroneShield hält in 2026 an: Jetzt in Aktie investieren?
IPO-Markt im Blick: Michael Burry nennt zwei Aktien, die Berkshire Hathaway interessieren könnten
Die Expertenmeinungen zur BioNTech-Aktie im Dezember 2025
BYD-Aktie steigt: BYD dürfte an Tesla als weltweit grösster E-Autobauer vorbeigezogen sein
Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
ETF-Start 2026: In wenigen einfachen Schritten zum ersten eigenen Depot
So schätzen die Analysten die Zukunft der Zalando-Aktie ein
4. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab

Top-Rankings

Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Jahr stark. Das sind die Gewinner und V ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rohstoff-Performance im 4. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner un ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
15:50 Edeka und Beck's-Brauer AB Inbev legen Preisstreit bei
15:39 Berlin mahnt Teheran: Demonstrationsrecht wahren
15:36 Ölpreise drehen vor Treffen von Opec+ in die Verlustzone
15:25 ROUNDUP: Tesla-Auslieferungen fallen nach Ende von US-Elektroprämie
15:22 Winterchaos legt Flughafen Amsterdam-Schiphol lahm - Hunderte Flüge gestrichen
15:15 Tesla liefert im Quartal deutlich weniger Autos aus
15:08 Ukraine: Viele Verletzte nach Einschlag in Wohngebiet in Charkiw
15:06 WOCHENAUSBLICK: US-Jobdaten stellen Dax-Rally auf die Probe
14:56 Aktien New York Ausblick: Positiver Jahresauftakt erwartet - KI-Optimismus
14:53 ROUNDUP: Selenskyj macht Geheimdienstchef zu neuem Büroleiter