LG stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

LG hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

LG hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3019.96 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1327.00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2’139.62 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LG einen Umsatz von 1’704.86 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch