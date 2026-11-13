LG: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

LG präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1341.36 KRW, nach 2044.00 KRW im Vorjahresvergleich.

LG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2’040.43 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1’772.87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch