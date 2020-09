LG lance l'application Amazon Music sur un large éventail de téléviseurs intelligents

La dernière mise à jour micrologicielle permet aux téléviseurs 2016-2020 de LG d'accéder à des millions de chansons

TORONTO, le 11 sept. 2020 /CNW/ - Dès cette semaine, LG Electronics (LG) lance une application Amazon Music intégrée pour ses téléviseurs intelligents OLED, NanoCell et LCD produits entre 2016 et 2020 dont profiteront les propriétaires de téléviseurs LG des principaux pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique.

Au Canada, les membres d'Amazon Prime ont accès à un million de chansons ajoutées à la main et à plus d'un millier de listes de lecture et de stations sur Amazon Music, sans aucuns frais supplémentaires. Les abonnés au service supérieur Amazon Music Unlimited ont quant à eux accès à des millions de chansons supplémentaires et à des milliers de listes de lecture et de stations. Les clients qui n'ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited pourront également bénéficier d'un essai gratuit prolongé de 90 jours ou lors de l'enregistrement d'un téléviseur LG admissible de manière à utiliser Alexa.

Pour encore plus de commodité, tous les utilisateurs de téléviseurs compatibles Smart de LG pourront écouter leur musique préférée en mains libres sur leur téléviseur en utilisant uniquement leur voix et la télécommande avancée Magic de LG. Et comme les téléviseurs 2020 de LG prennent également en charge l'ambiophonie Bluetooth, les clients disposant de téléviseurs LG compatibles pourront connecter deux haut-parleurs Bluetooth simultanément pour profiter de leurs morceaux préférés en son ambiophonique virtuel 4.0.

« La prise en charge d'Amazon Music sur les téléviseurs LG est un autre exemple de la valeur ajoutée offerte à nos clients après leur achat initial », a indiqué Park Hyoung-Sei, président de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. « Les téléviseurs intelligents de LG sont conçus pour combiner tout ce que le client peut désirer en une seule expérience sans faille, de la télévision et des événements sportifs en direct à la diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, de musique et plus encore. »

À propos de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics

L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG est un leader mondial en matière de téléviseurs et de systèmes audiovisuels. La société est un chef de file novateur reconnu mondialement pour ses percées dans l'industrie des téléviseurs OLED, qui révolutionnent la catégorie des téléviseurs haut de gamme. LG est déterminée à améliorer la vie des consommateurs en mettant au point des produits de divertissement pour la maison novateurs, notamment ses téléviseurs OLED et ses téléviseurs NanoCell primés, dotés de capacités d'intelligence artificielle et de solutions sonores conçues en partenariat avec Meridian Audio. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le www.LGnewsroom.com.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr .

