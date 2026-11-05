LG International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LG International präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1976.26 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1185.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5’187.20 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 4’507.75 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch