LG Innotek gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LG Innotek stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 4023.52 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LG Innotek 5425.00 KRW je Aktie verdient.

LG Innotek hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6’367.12 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5’369.43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch