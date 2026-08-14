LG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LG lud am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 3019.96 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LG 1327.00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2’139.62 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1’704.86 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch