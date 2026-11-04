LG Household Health Care legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LG Household Health Care hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 491.94 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1099.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0.16 Prozent auf 1’577.40 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG Household Health Care 1’579.95 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch