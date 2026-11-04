LG Household Health Care informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LG Household Health Care lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 491.94 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG Household Health Care 1086.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1’577.40 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 0.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1’579.95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch