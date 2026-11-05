LG HAUSYS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LG HAUSYS hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1171.70 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1332.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 805.29 Milliarden KRW – eine Minderung von 0.91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 812.66 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch