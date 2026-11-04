LG ENERGY SOLUTION öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LG ENERGY SOLUTION hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1268.80 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LG ENERGY SOLUTION ein EPS von 1056.00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat LG ENERGY SOLUTION im vergangenen Quartal 9’643.40 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LG ENERGY SOLUTION 5’699.87 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch