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Schwache Zahlen 07.07.2026 10:04:00

LG Energy Solution-knickt nach Gewineinbruch ein: Was den Batteriehersteller belastet

LG Energy Solution-knickt nach Gewineinbruch ein: Was den Batteriehersteller belastet

LG Energy Solution hat vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, und sie fallen deutlich schwächer aus als vor einem Jahr. Anleger reagieren prompt.

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  • LG Energy Solution meldet 77 Prozent weniger Betriebsgewinn im zweiten Quartal 2026
  • Ohne US-Steuergutschrift AMPC wäre ein operativer Verlust entstanden
  • Im ersten Halbjahr 2026 rutscht LG Energy Solution in die Verlustzone

Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution beziffert den Betriebsgewinn für die Monate April bis Juni auf 113,3 Milliarden Won, ein Rückgang von 77 Prozent gegenüber 492,1 Milliarden Won im Vorjahresquartal. Als Grund nennt das Unternehmen die anhaltend schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, vor allem in Nordamerika. Die Aktie rutschte daraufhin an der Börse in Südkorea kräftig ab und verbuchte letztlich einen Abschlag von 6,35 Prozent auf 332'000 Won.

Schwache US-Nachfrage und stillgelegte Werke als Belastung

Ein Unternehmenssprecher erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap, dass die schwache Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in Nordamerika sowie die Aussetzung des Betriebs in US-Werken des Gemeinschaftsunternehmens seit Jahresbeginn die Quartalsergebnisse belastet hätten. Ultium Cells, das Joint Venture von LG Energy Solution und General Motors, hatte im Januar 2026 den Betrieb seines ersten Werks in Ohio sowie seinese zweiten Werks in Tennessee wegen nachlassender Nachfrage vorübergehend eingestellt. Ohne die Steuergutschrift von 241 Milliarden Won aus dem Advanced Manufacturing Production Credit des US Inflation Reduction Act hätte LG Energy Solution im zweiten Quartal 2026 sogar einen operativen Verlust von 127,7 Milliarden Won ausgewiesen.

Vom Verlust zurück in die Gewinnzone

Trotz des kräftigen Rückgangs im Jahresvergleich bedeutet das positive Ergebnis eine Verbesserung gegenüber dem ersten Quartal 2026, in dem LG Energy Solution einen operativen Verlust von 207,8 Milliarden Won verbucht hatte. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 24,8 Prozent auf 7,56 Billionen Won von 6,06 Billionen Won im Vorjahresquartal und legte gegenüber dem ersten Quartal 2026 um 15,3 Prozent zu. Die vorläufigen Zahlen unterliegen noch der externen Prüfung und können von den finalen Ergebnissen abweichen, die das Unternehmen für den 30. Juli 2026 angekündigt hat.

Im ersten Halbjahr in die Verlustzone gerutscht

Für die ersten sechs Monate des Jahres ergibt sich unterm Strich ein anderes Bild: LG Energy Solution wies für das erste Halbjahr 2026 einen operativen Verlust von 94,5 Milliarden Won aus, nach einem Betriebsgewinn von 866,8 Milliarden Won im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz der ersten sechs Monate legte um 10,5 Prozent auf 14,1 Billionen Won zu, verglichen mit 12,7 Billionen Won im ersten Halbjahr 2025.

Ob sich die Erholung im zweiten Quartal im weiteren Jahresverlauf fortsetzt, dürfte sich am 30. Juli 2026 zeigen, wenn LG Energy Solution die geprüften Ergebnisse und weitere Details zur Entwicklung im Energiespeichergeschäft vorlegt.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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