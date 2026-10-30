LG Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LG Electronics hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1.30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LG Electronics 0.780 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.80 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LG Electronics einen Umsatz von 15.81 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch