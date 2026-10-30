LG Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

LG Electronics hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.770 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat LG Electronics im vergangenen Quartal 16.77 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LG Electronics 15.79 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch