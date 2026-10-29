LG Electronics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LG Electronics präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3683.10 KRW, nach 2138.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 23’824.10 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21’873.77 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch