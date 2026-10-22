LG.Philips LCD Aktie 1908212 / US50186V1026
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22.10.2026 07:04:28
LG Display Q3 Operating Income Drops On Weak Sales; Turns To Net Profit
(RTTNews) - LG Display Co., Ltd. (LPL, 034220.KS), a South Korean electronics company, reported Thursday lower operating profit in its third quarter, while it turned to a net profit amid weak net sales.
In the third quarter, operating income fell 42% to 250.568 billion Korean won from last year's 431.037 billion won.
Net income attributable to shareholders of parent company was 746.747 billion won, compared to loss of 20.658 billion won a year ago.
Sales dropped 10 percent to 6.277 trillion won from prior year's 6.957 trillion won.
In South Korea, the shares were trading 1.36 percent lower at 7,250.00 won.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
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