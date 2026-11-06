LG Chem: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

LG Chem hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

LG Chem hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7664.68 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1570.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15’496.00 Milliarden KRW – ein Plus von 38.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LG Chem 11’196.17 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch