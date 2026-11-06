LG Chem gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LG Chem präsentierte in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 7664.68 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1520.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15’496.00 Milliarden KRW – ein Plus von 38.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LG Chem 11’196.17 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von 2598.098 KRW gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 14’978.54 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.ch