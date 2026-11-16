LFTD Partners präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LFTD Partners liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LFTD Partners die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.23 USD gegenüber 0.040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 46.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch