LF veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1036.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 843.00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 429.12 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LF 398.64 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch