Lexston Mining präsentierte Quartalsergebnisse

Lexston Mining stellte am 16.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.080 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Lexston Mining ein Ergebnis je Aktie von -0.340 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch