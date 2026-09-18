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18.09.2026 06:37:00
Lexston Mining präsentierte Quartalsergebnisse
Lexston Mining stellte am 16.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.080 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Lexston Mining ein Ergebnis je Aktie von -0.340 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
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