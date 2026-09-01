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01.09.2026 06:37:00
LexinFintech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
LexinFintech hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.400 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4.76 Prozent auf 472.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 495.9 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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