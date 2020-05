L'examen des oreilles à distance avec une mini-caméra endoscopique est une réalité

La Clinique ORL de Montréal offre des services d'examen virtuel des oreilles en télémédecine

MONTRÉAL, le 14 mai 2020 /CNW Telbec/ - Pendant la pandémie du COVID-19, la Clinique ORL de Montréal a commencé à offrir un service de prise de photo des oreilles à distance à l'aide d'une petite caméra pour les oreilles. Il s'agit d'un dispositif de 3.9mm que les patients peuvent se procurer afin de faciliter le travail des médecins à distance. Les patients peuvent brancher la caméra dans leur ordinateur via un port USB pendant leur consultation virtuelle avec leur médecin spécialiste des oreilles. Cette offre de services permet aux patients du Québec de réaliser une visite virtuelle sans quitter leur domicile.

« Nous sommes très fiers d'être la première clinique canadienne à offrir ce service », déclare le Dr. Sami Moubayed, directeur médical de la clinique.

Plusieurs bénéfices aux visites virtuelles

Une visite virtuelle évite des déplacements inutiles, minimisant ainsi les risques d'attraper des maladies comme la COVID-19. Elle épargne des heures de transport et évite les attentes prolongées dans une salle d'attente. Elle permet aux patients de continuer leurs activités prévues dans la journée. Elle accélère le processus de diagnostic et de traitement en entamant certains tests diagnostiques ou des traitements après la visite virtuelle.

Est-ce qu'une visite virtuelle empêche une visite en personne?

Une visite virtuelle utilise la télémédecine pour voir un médecin, sans rencontre physique, contrairement à une visite présentielle. Une visite virtuelle n'empêche en aucun cas une visite présentielle. Au contraire, la visite virtuelle au préalable facilite et accélère le processus lors de la visite présentielle, car le médecin s'en tiendra à l'essentiel et effectuera les gestes physiques absolument nécessaires pour établir un diagnostic (biopsie, laryngoscopie, chirurgie, par exemple).

Des médecins spécialistes sans référence, couverts par la RAMQ

La Clinique ORL de Montréal offre des consultations avec et sans référence couverts par la RAMQ pour les adultes et enfants du Québec. Les médecins spécialistes en ORL et chirurgie cervico-faciale travaillent dans les grands hôpitaux de la région de Montréal et ont été formés dans les plus grandes institutions canadiennes et américaines. La Clinique offre les services suivants : ORL générale, ORL pédiatrique, surdité et vertiges, appareils auditifs, nez, sinus et allergies, gorge et voix, thyroïde, parathyroïdes et cou, chirurgie plastique et reconstruction faciale, ronflement et apnée du sommeil.

