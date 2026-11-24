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24.11.2026 14:27:51
Lex UBS: Nächster Rückschlag für die Grossbank
Die Wirtschaftskommission des Nationalrats hält an einer Eigenkapitalunterlegung der ausländischen UBS-Beteiligungen von 90 Prozent fest. Damit folgt sie dem Ständerat. Die UBS-Aktie reagiert mit leichten Verlusten.
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An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
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