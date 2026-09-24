UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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24.09.2026 10:43:26
Lex UBS: Bezahlt Zürich die Zeche mit Tausenden Jobs?
UBS, sondern für den gesamten Finanzplatz ein schlechtes Zeichen. (Bild: finews)">
Der Ständerat geht bei den Eigenkapitalvorschriften für die UBS deutlich weiter als von vielen erwartet. Das soll die Sicherheit erhöht. Doch der Preis dafür könnte für den Finanzplatz Schweiz beträchtlich sein.
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
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15:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
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12:29
|UBS Aktie News: UBS am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
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12:26
|Verluste in Zürich: SPI im Minus (finanzen.ch)
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12:26
|SIX-Handel SLI schwächelt (finanzen.ch)
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12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
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|JP Morgan Chase & Co.
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|23.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
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|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
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|RBC Capital Markets
|31.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
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|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
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|06.02.26
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|04.02.26
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|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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