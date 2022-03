Levi's-Aktie rutscht tief ins Minus: Geschäfte und Investitionen in Russland vorerst eingestellt

Auch der Jeans-Hersteller Levi Strauss & Co (Levi's) stellt seine Geschäfte in Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine vorübergehend ein. Ein normaler Betrieb sei angesichts der Lage in der Region nicht haltbar, teilte der US-Modekonzern am Montag mit. Auch neue Investitionen in Russland kämen bis auf Weiteres nicht infrage. 2021 stammten rund vier Prozent der Erlöse von Levi's nach Angaben des Unternehmens aus Osteuropa, die Hälfte davon aus Russland.

Wegen des Kriegs gegen die Ukraine und westlichen Sanktionen kehren derzeit etliche Firmen Russland den Rücken.

Die an der NYSE notierte Levi's-Aktie fällt aktuell um 8,25 Prozent auf 18,00 Dollar.

SAN FRANCISCO (awp international)