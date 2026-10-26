Leviathan Metals präsentierte Quartalsergebnisse

Leviathan Metals hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.02 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.090 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Leviathan Metals ein Ergebnis je Aktie von -0.060 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch