Levi Strauss stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Levi Strauss hat am 07.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.43 USD. Im Vorjahresviertel hatte Levi Strauss 0.200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1.61 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Levi Strauss 1.54 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch