Levi Strauss Aktie 46469470 / US52736R1023
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08.10.2026 05:01:30
Levi Strauss Q3 Income Drops
(RTTNews) - Levi Strauss (LEVI) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $168.6 million, or $0.43 per share. This compares with $218.1 million, or $0.55 per share, last year.
Excluding items, Levi Strauss reported adjusted earnings of $188.9 million or $0.48 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.3% to $1.609 billion from $1.543 billion last year.
Levi Strauss earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $168.6 Mln. vs. $218.1 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.55 last year. -Revenue: $1.609 Bln vs. $1.543 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.54 To $ 1.56
Approximately 7.0%, due to the impact of foreign exchange
NOTE: Adjusted diluted EPS
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