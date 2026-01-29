Levi Strauss Aktie 46469470 / US52736R1023
29.01.2026 05:18:57
Levi Strauss Bottom Line Drops In Q4
(RTTNews) - Levi Strauss (LEVI) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $158.0 million, or $0.40 per share. This compares with $182.5 million, or $0.46 per share, last year.
Excluding items, Levi Strauss reported adjusted earnings of $162.9 million or $0.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.9% to $1.765 billion from $1.749 billion last year.
Levi Strauss earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $158.0 Mln. vs. $182.5 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.46 last year. -Revenue: $1.765 Bln vs. $1.749 Bln last year.
