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26.08.2026 06:37:00
Leveljump Healthcare präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Leveljump Healthcare hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Leveljump Healthcare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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