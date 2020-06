Levée de l'avis d'interdiction d'arrosage sur le territoire de l'agglomération de Longueuil - La réglementation sur l'arrosage demeure en vigueur et doit être respectée

LONGUEUIL, QC, le 26 juin 2020 /CNW Telbec/ - L'avis d'interdiction temporaire d'arrosage des pelouses émis le 18 juin 2020 sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Longueuil est levé. Afin d'éviter un nouvel avis d'interdiction d'arrosage, les citoyens de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert doivent respecter rigoureusement la réglementation en vigueur dans leur ville respective. Rappelons que cet avis temporaire d'interdiction visait à garantir le service de distribution d'eau potable et que les citoyens sont invités à consommer l'eau de façon responsable et modérée.

La réglementation en lien avec l'utilisation de l'eau potable et l'horaire d'arrosage sont disponibles sur les sites Internet de chaque ville du territoire de l'agglomération. Ainsi, pour toutes les villes de l'agglomération, l'arrosage n'est jamais permis tous les jours mais bien selon des jours précis et une plage horaire restreinte, en fonction des adresses. Pour en savoir davantage sur l'utilisation de l'eau potable à Longueuil, visitez longueuil.quebec/eau.

