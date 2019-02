LEVÉE - Avis d'ébullition d'eau pour le secteur Fatima dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - 15 h. - La Ville de Longueuil confirme que l'avis d'ébullition qui était en vigueur pour le secteur Fatima dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, délimité par les rues Lalande, Kirouac, Jean-Paul-Vincent, Claude, Lafrance (voie de service de l'autoroute 20) et Marie-Victorin (route 132) est maintenant levé, et ce, dès aujourd'hui, le jeudi 21 février à 15 h.

L'ensemble des résultats des tests effectués à ce jour sur le réseau, en conformité avec le Règlement sur la qualité de l'eau potable, confirme que l'eau est propre à la consommation.

Les résidents touchés n'ont donc plus besoin de faire bouillir l'eau avant de la consommer.

Pour information, visitez longueuil.quebec ou communiquez avec le Centre de services aux citoyens en composant le 311.

